Jorge Lanata, polémico sobre la salud de Wanda Nara: "Habla como si sus hijos vivieran en un termo"

Jorge Lanata en una entrevista mano a mano con Mariana Fabbiani se explayó sobre toda la polémica que surgió por lo que contó acerca de la salud de Wanda Nara. El conductor de Periodista para todos se defendió y lanzó frases que seguirán dando que hablar.

“Hay confidencialidad médico-paciente. Son dos cosas distintas. Yo en este caso no soy médico, ni paciente. Soy periodista. Pero no quiero decir que como los demás son malos, yo soy bueno. No, no quiero ir a ese argumento”, se diferenció, en DDM De quienes lo criticaron.

“Me tocó en este momento contar algo que todos igual estaban diciendo”, aseveró.

Foto: Captura de TV

POLÉMICAS FRASES DE JORGE LANATA SOBRE POR QUÉ HABLÓ DE LA SALUD DE WANDA NARA

Muy fuerte, se refirió a todo lo que se venía diciendo sobre la conductora de MasterChef y su estado de salud. “Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo donde no veían ni escuchaban nada”, lanzó.

“Esto llevaba varios días y todo el periodismo lo estaba diciendo. Yo no creo, realmente, que sus hijos no le hayan preguntado antes”, se despachó. “Yo podría decir qué chico escucha una AM, pero ese no es un argumento”, dijo, picante en alusión a su ciclo radial.

“Todos me critican, pero todos me repiten. Podrían haber evitado mi tape. ¿Por qué lo pusieron si no había que hablar de esto?”, siguió. “¿Para qué lo ponen? Si Lanata dijo una barbaridad, ¿por qué lo ponen al aire?”, analizó, picante.

