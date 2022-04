Jorge Lanata defendió a Elba Marcovecchio y criticó con todo a Fernando Burlando: "Está más preocupado por ser famoso que por ser bueno"

Cuando Elba Marcovecchio hacía su descargo contra Fernando Burlando en LAM, estaba a su lado Jorge Lanata, quien aprovechó para interrumpir la nota y hacer pública la bronca contra el abogado de los famosos.

"Yo estoy tan enojado como Elba. Y es mi mujer, yo la voy a defender. Acá y en cualquier lugar", disparó el conductor de Lanata sin filtro (lunes a viernes de 10 a 14 por Mitre AM 790), a cuenta de las chicanas de Barby Franco por no haber sido invitados a la boda junto a Burlando.

Entonces, Lanata arremetió: "Esto de llamarla desagradecida, o que no laburó. Yo sé perfectamente que no le garparon. Yo sé, y lo sufrí día a día con ella".

Más sobre este tema Barby Franco, filosa con Lanata y Elba Marcovecchio porque no invitaron a Burlando al casamiento

Al final, Jorge Lanata justificó su enérgica defensa a Elba Marcovecchio, su esposa: "Yo laburo entre otras cosas cuando algo me parece injusto, y trato de hacerlo público para que se repare. ¿Cómo no me voy a comprometer en una cosa así? Si atacan a (mis hijas) Bárbara o a Lola, o a Valentino o Allegra (N del R: los hijos de Marcovecchio), yo voy a salir a defenderlos".

JORGE LANATA, FUERTE CONTRA FERNANDO BURLANDO

En un momento, Jorge Lanata dio su firme opinión sobre Fernando Burlando, el dueño del estudio de abogados del que se independizó Elba Marcovecchio tras asgurar que tuvo conflictos laborales.

"A mí Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión. Yo no contrataría a un abogado que va al Bailando, o que hace esas cosas", fulminó de entrada el periodista en LAM.

"A mí Burlando no me parece una persona que tenga prestigio en la profesión". G-plus

"Me parece una persona más preocupada por ser famoso que por ser bueno. A mí me parece que de alguna manera Elba blanqueaba a Burlando. De hecho, desde el punto de vista jurídico sabe 10 veces más. Fue autora de un montón de demandas que el otro firmaba".

"Me parece una persona más preocupada por ser famoso que por ser bueno". G-plus

JORGE LANATA ACONSEJÓ A ELBA MARCOVECCHIO QUE RENUNCIARA AL ESTUDIO DE FERNANDO BURLANDO

Por otra parte, Jorge Lanata admitió que influyó en Elba Marcovecchio para que renuncie al estudio de abogados de Fernando Burlando y abra su propio bufet.

"A los 44 años que tenía Elba cuando arrancamos a salir empieza a pensar que si no se abría de él, no se abría nunca. Iba a tener 50 y seguir laburando ahí. Encima laburando pro bono (ad honorem) con tipos de la farándula que no te garpan. Era un delirio", razonó.

Más sobre este tema El video de la emotiva ceremonia de casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Luego, Lanata aclaró: "Yo la aconsejé para eso, pero no solo yo".

"Elba es tan buena mina que pensaba que iba a perder defendidos, clientes. Y pasó todo lo contrario. La gran mayoría de los clientes que compartían se terminaron quedando con ella. Y es laburo que cobra", sentenció Jorge Lanata.