Jorge Lanata defendió a Chano y cuestionó a la policía por haberlo herido: "Disparar no es una opción"

Chano Moreno Charpentier está internado en el Sanatorio Otamendi. El cantante sufrió un brote psicótico, quiso atacar a un oficial del las fuerzas policiales y este uniformado le disparó; fue herido en el páncreas, bazo y uno de sus riñones también está complicado.

En este contexto, Jorge Lanata, al igual que Connie Ansaldi, cuestionó a la policía por haberle disparado al cantante que aún hoy por hoy lucha contra sus adicciones a las drogas.

“Ayer cerca de las 10 de la noche Chano estaba mal y su mamá lo fue a ver con el psiquiatra de la obra social. Trataron de llevarlo a un lugar en ambulancia y él no quería. El psiquiatra fue quien llamó a la policía, imagino que debe ser por protocolo, y por eso llegaron un par de patrulleros. Ahí él agarró un palo y entre diez no lo pudieron sostener. Uno de ellos le pegó un tiro en la zona abdominal”, contó en Lanata sin filtro (Radio Mitre).

"Es un delirio que la policía no esté capacitada para controlar a un tipo que está zarpado con alguna droga. Disparar no es una opción" G-plus

Entonces, criticó con todo a las fuerzas de seguridad: "Es un delirio que la policía no esté capacitada para controlar a un tipo que está zarpado con alguna droga. Disparar no es una opción, ellos tienen que poder reducirlo porque se supone que para eso los entrenan”.

Y se despidió remarcando que en esta situación la víctima es Chano y no el policía al que el artista habría agredido.

“Estamos contando la noticia al revés, Chano es víctima del accionar policial. No entiendo cómo les parece más noticia que se haya resistido, me parece increíble... Aunque Chano hubiese tenido un arma, el policía no puede disparar a menos que Chano dispare primero. Hay que averiguar si Facundo Amendolara sigue siendo parte de la policía porque es realmente insólito. No puede estar en la policía una persona que dispara en lugar de reducir a una persona, independientemente que sea Chano, porque hay un exceso en la legítima defensa y un abuso de autoridad”, sentenció, clarísimo.

