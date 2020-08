Jorge Lanata contra Viviana Canosa tras la muerte de un nene que tomó dióxido de cloro: "Ojalá no haya sido por eso"

Hace dos semanas Viviana Canosa fue desafiante al ingerir un trago de dióxido de cloro en vivo, al finalizar una emisión de Nada personal (el nueve).

“Voy a tomar un poco de mi CDS. Oxigena la sangra y viene divino. Yo no recomendo, yo les muestro lo que hago”, afirmó la conductora en referencia a la sustancia que algunos dicen que neutraliza al Covid-19, pero que ningún organismo científico nacional o internacional sugiere tomar por su altísima toxisidad.

Días después se produjo la muerte de un chico de 5 años en Neuquén, luego de que sus padres admitieran que antes había bebido CDS, el dióxido de cloro y según la autopsia ni siquiera estaba enfermo de coronavirus, aunque quedan estudios para determinar las causas de la muerte.

“Por favor, no tomen dióxido de cloro. Y ojalá, Canosa, este chico estuviera vivo. Obvio. Pero ojalá que no se haya muerto de tomar CDS”. G-plus

Entonces, Jorge Lanata le dedicó el inicio del editorial de PPT: “Cuando la semana pasada pasamos tu video en el programa pensé que fue irrespnsable lo que hiciste, Viviana. Eso no está bien, más allá de que eso no hubiera tenido efectos. Todavía no hicieron la autopsia del nene que se murió por tomar dióxido de cloro, que es lo que vos recomendabas”.

“Yo rezo para que se haya muerto por otra cosa porque va a ser imbancable para vos si el nene se murió por tomar dióxido de cloro cuando vos aparecías en la tele diciendo ‘yo no lo recomiendo pero lo tomo’. Los papás del nene que murió admitieron que le dieron dióxido de cloro”.

En este contexto, Viviana Canosa se expresó a través de Twitter con otro polémico mensaje y sin referirse al nene fallecido. Es más, como si fuera poco la madre de Martina Borensztein (7) también se había despachado contra los científicos: "Dejen de quitarnos la paz, infectólogos mediáticos. Abandonen la tele... y estudien... ya pasaron cinco meses. Contagien confianza".

