Jonatan Viale no pudo evitar quebrarse al regresar a la radio tras la muerte de Mauro: "Se me cerró la garganta"

La muerte de Mauro Viale afectó a su hijo Jonatan al punto de que este lunes regresó a su ciclo de Radio Rivadavia tras una semana de duelo y sintió que “se le cerraba la garganta” por la angustia antes de hacer referencia a su pérdida. El periodista recordó en el inicio de la emisión al conductor de América con todo su cariño y reveló que, aunque se considera una persona “súper racional”, una actitud de su hijo le llevó a ver “una señal”.

"Estoy bien, estamos acá. Un poquito nervioso... Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia...”, señaló Jonatan frente al micrófono, antes de aseverar que su mamá “todavía no cayó”. “Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré ella la compañera definitiva”, contó el conductor, antes de hacer referencia a un hecho que le llamó poderosamente la atención.

“Yo soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro mi hijo Romeo me dice de la nada ´Maradona’. ‘¿Qué cosa, mi amor?’, le contesto. ‘¿Maradona jugó en River?´. ’No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice, y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso y me partió”, explicó Viale.

"Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión" G-plus

“No sé qué pasó en la última semana, pero a mi papá lo siento todo el tiempo. Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad me... Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión”, reconoció el periodista. “Si era por mí, me quedaba en la cama. Yo estaba tapadito y no quería salir, pero dije: ’Bueno, tampoco puedo hacer eso. ¿Qué voy a hacer si es esto lo que me gusta?’. Además, yo pensaba qué hubiera querido mi papá... ¡Mi papá me cagaría a pedos si me quedo en la cama!”, agregó.

Finalmente, el joven se lamentó de que a su padre no le aplicaran la vacuna contra el Covid-19 “dos semanas antes” y reveló que al periodista le ofrecieron hacerlo “por izquierda”. “Hicimos el trámite como corresponde, una lástima porque si era dos semanas antes, no se sabe lo que hubiera pasado, y tampoco voy a empezar con esa. A él dos personas le ofrecieron vacunarse por izquierda, (…) pero lo importante es que dijo ‘No, me vacuno cuando llegue el turno’. Otra hubiera sido la historia, pero hicimos las cosas bien”, concluyó.