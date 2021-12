Joaquín Levinton habló de su comentado noviazgo con Celeste Cid: "Le guardo mucho cariño"

Luego de la historia de amor de 2 años que protagonizaron Joaquín Levinton y Celeste Cid en 2009 –donde dieron que hablar por una preocupante tapa en la revista Paparazzi que los había retratado saliendo de Clínica Bazterrica, donde el líder de Turf se había ido a hacer un chequeo, en medio de rumores de adicciones de ambos- el participante de MasterChef Celebrity 3 se refirió a su expareja.

“Esta popularidad te encuentra parado en un lugar muy distinto al de la época en la que noviabas con Celeste”, indagó el periodista de Lanacion.com. A lo que el cantante se sinceró en una profunda nota: “Yo ahí también estaba bien y disfrutando mucho de mi vida. Son distintos momentos. Además, si estás en pareja con alguien muy famoso vas a tener ese tipo de problemas”.

“A Celeste le guardo mucho cariño, es divina y una persona genial”, agregó Levinton, remarcando que guardando los mejores recuerdos de una de las parejas que supo conquistar su corazón.

Además, días atrás, el músico también había hablada de esta comentada portada en su paso por PH, Podemos Hablar: "Era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos... Y me acuerdo cuando me vestí. Dije 'me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo (en la tapa), pero la conch... de tu madre. No me dejaban en paz".

A fines de 2011, Joaquín Levinton visitó Un Mundo Perfecto, programa que conducía Roberto Pettinato y no tuvo filtro al momento de hablar de su pasado romance con Celeste Cid: "No tengo nada que ver con lo que le pasa”, había dicho.

Y cerró: “No fui un iniciador, en ese río ya había corrido mucha agua. Yo fui una balsa que pasó. No sé cuánto duró la relación, pero parecieron cien años".