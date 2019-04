A mediados de agosto, Eva de Dominici (23) confirmaba su separación de Joaquín Furriel (44) tras dos años y medio de amor. Y si bien la actriz rehizo su vida amorosa de la mano de Eduardo Cruz (34), (el hermano de Penélope Cruz) el galán está enfocado en su trabajo y sin candidata a la vista.

"Estoy solo. Es muy difícil cuando uno está haciendo una obra como Hamlet, poder estar dispuesto a tener otra energía que no sea la obra. En realidad no podría aparecer nada que me disperse, es mucha la libido que le tenés que poner a una obra que dura 3 horas. Es mucho texto filosófico, complicado y hace dos años que estoy deseando hacer esto", se confesó Furriel en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Estoy solo. Es muy difícil cuando uno está haciendo una obra como Hamlet, poder estar dispuesto a tener otra energía que no sea la obra. En realidad no podría aparecer nada que me disperse, es mucha la libido que le tenés que poner a una obra que dura 3 horas". G-plus

"Justo ahora que estoy encarando esta excusrción, ¿me voy a dispersar? No digo que salir o conocer a alguien sea dispersarme, para nada. Cuando hay un encuentro que es positivo, te potencia y te llena de energía. Pero bueno, no es lo que me está sucediendo en este momento", agregó.

Luego, destacó los pros de esta nueva etapa en su vida: "Hace dos meses que estoy realmente muy focalizado en el trabajo y en mi hija. Entre la obra, mi hija y lo que después queda con mis amigos, la estoy pasando muy bien. Además es algo que tenía muchas ganas de vivir . Calculo que es la primera vez en mucho tiempo que estoy solo y disfrutando mucho de estar solo. En otro épocas he estado más inquieto, ahora estoy muy tranquilo".

"¿Si me resulta fácil terminar una relación? Sí. Quizás es porque las relaciones que yo tuve, el final fue de común acuerdo. Como que nos fuimos dando cuenta que era evidente que los caminos ya se bifurcaban". G-plus

Por otro lado, el papá de Eloísa (11), fruto de su relación con Paola Krum (48), no escatimó en halagos para sus ex: "Seguramente le huía a la soledad. Los que huyen de la soledad, normalmente no están bien acompañados. No es mi caso. Yo he tenido muy buenas relaciones con personas muy nobles y siempre relaciones muy sanas.

"¿Si me resulta fácil terminar una relación? Sí. Me parece que eso depende de cada relación, no se puede generalizar. Quizás es porque las relaciones que yo tuve, el final fue de común acuerdo. Como que nos fuimos dando cuenta que era evidente que los caminos ya se bifurcaban", cerró el entrevistado.