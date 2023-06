La Joaqui es la única famosa que visitó a L-Gante, a dos semanas de su detención

En medio del apoyo que le están haciendo a L-Gante, quien continúa preso después de que un funcionario público lo acusara por extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad, se conoció que La Joaqui fue la única figura famosa que dijo presente en la DDI de Quilmes.

En su visita a la cárcel, la cantante grabó un video saludando a la hija de uno de los comisarios y, tal como trascendió, la niña lo habría mandado al grupo de WhatsApp de sus amigas hasta que una de ellas lo difundió en su cuenta de Twitter.

“Hola amor, acá La Joaqui te manda un beso y un saludo muy grande. Decile gracias al capo de tu papá que nos viene salvando las papas”, se la escuchó decir a la artista, antes de que la grabación fuera eliminada a los minutos, según detalló el portal Vía País.

Además de los familiares y algunos amigos, Tamara Baéz -la expareja de L-Gante, con quien tiene a su pequeña, Jamaica- también se hizo presente en el lugar a la espera de que liberen al joven.

PICANTES DECLARACIONES DE LA MAMA DE L-GANTE CONTRA ALEJANDRO CIPOLLA TRAS DEJAR DE SER EL ABOGADO DE SU HIJO

Luego de conocerse que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- ya no será representado por Alejandro Cipolla, la mamá del cantante, Claudia, fue contundente al opinar del accionar del abogado con su hijo.

Desde la DDI de Quilmes, donde se encuentra detenido desde hace más de 10 días el músico (acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad), Luis Ventura indagó a Claudia Valenzuela para Secretos Verdaderos: “¿Cómo explicás la partida del doctor Alejandro Cipolla? Un abogado que lo acompañó durante mucho tiempo a Elián y que, de buenas a primeras, se desvincula sin muchas explicaciones, con distintas versiones. ¿Cuál es la lectura y la mirada que le das vos?”, indagó el periodista.

Fue entonces que la entrevistada se sinceró en el programa de América: “La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas con el doctor Cipolla y muchas fichas. Tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y realmente no encontramos nada claro. Pasaron muchos días”.

”, agregó Claudia, en referencia a, el letrado que representa a la ex del artista , con quien tiene a su pequeña,

“Después te vas dando cuenta que hay cosas que no se realizaron y que hay que realizarlas a tiempo . Ahora, a esperar. No puedo decir más nada del doctor Cipolla porque. No te puede decir realmente cuál fue el punto”, cerró la señora.