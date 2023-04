La Joaqui habló de las señales que recibe de El Noba: "Me siguen pasando cosas"

La Joaqui extraña mucho a El Noba, uno de sus mejores amigos, quien falleció en 2022 tras haber sufrido un accidente en su moto.

Pese a la distancia física, la cantante contó que siente muy cerca al cantante; recibe señales de él en escenas cotidianas, sigue estando presente en su día a día.

"Éramos re compinches y lo seguimos siendo, porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados... El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos; yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él", contó la "trapera", muy dulce, en diálogo con TN.

LA JOQUI HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO DE SU VÍNCULO CON EL NOBA

En este contexto, la cantante contó cómo era su relación con el cantante.

"Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales", sentenció la artista sobre El Noba, a quien extraña un montón.