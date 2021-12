Jimena Grandinetti habló sobre su relación con Hernán Drago: "Casi que convivimos"

En junio, Jimena Grandinetti entrevistó a Hernán Drago en Arriba Argentinos, y allí el modelo la mandó al frente con una frase por demás sugerente que la hizo sonrojar frente a Marcelo Bonelli y el resto de los periodistas allí presentes.

“Que Jimena por favor, un día que haya tiempo y ustedes dispongan, cuente qué tenía en su habitación cuando era adolescente. Les dejo eso para cuando necesiten algo de ella, se lo recuerden”, lanzó Drago cuando promediaba la entrevista y cortó dejando a Jimena roja de vergüenza.

En una entrevista que le hizo para Mitre Live, Juan Etchegoyen le recordó a Grandinetti este evento y la animó a que explique la situación. “Yo lo conozco de antes a Drago, quedó gracioso porque él respondió que algo había pasado en mi cuarto. Y no te dejó solo la intriga a vos sino a todos”, comenzó a explicar ella.

LA LARGA RELACIÓN DE JIMENA GRANDINETTI CON HERNÁN DRAGO

“Tuve la suerte de conocerlo cuando tenía 22 años y laburaba en otro medio y él vino a una entrevista. Y yo en vivo le conté que lo tenía de fondo de pantalla. No me acuerdo cuántos años tendría, pero era adolescente, y tenía algunas fotos favoritas de él para que vayan rotando en mi fondo de pantalla”, agregó.

“Era como un amor platónico con él y era fuerte porque encima se generaban peleas heavys en mi casa por ese asunto porque compartíamos la compu con mi hermano, que ponía de fondo de pantalla a Celina Rucci y llegaba yo y lo cambiaba por Drago, y se armaban unas batallas campales de verdad”, recordó con humor.

“Toda una vida poniéndolo de pantalla, y cuando lo conocí a los 22, dijo ‘bueno, se lo cuento en vivo’. No sé si se murió de amor, de horror o de ternura, pero pasaron unos años y fuimos a correr una carrera de rally a Córdoba y ahí casi que convivimos un finde. No solos, con un grupo”, explicó.

EL FIN DE SEMANA DE RALLY DE JIMENA GRANDINETTI CON HERNÁN DRAGO

“Ahí fui con mi mejor amiga y me acerqué y le pregunté si se acordaba de lo que le había contado en vivo. Y me dijo ‘sí, obvio me acuerdo’, y lo tengo filmado ese momento”, recordó Jimena Grandinetti.

“Ahí fui con mi mejor amiga y me acerqué y le pregunté si se acordaba de lo que le había contado en vivo. Y me dijo ‘sí, obvio me acuerdo’" G-plus

“Él es un gran seductor. Fue muy respetuoso igual. Fue con un amigo y pude conocerlo un poco más, en el sentido en que compartís un finde y charlás. (…) Entonces en el zapping bizarro de Arriba Argentinos jodo un poco con eso de que lo conozco, de que sé lo que le gusta, pero de alguna manera lo admiraba”, señaló Jimena, que negó haber tenido un romance con Drago.

“Creo que garpó mucho ese tema porque me lo preguntan bastante. ¡Ojalá! ¡Que el universo los oiga! ¡Pero no pasa nada! ¡Basta, que me van a matar! ¡Me hacés olvidar que no puedo decir estas cosas!”, cerró la periodista.