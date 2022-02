Jimena Barón reveló por qué viajó sin su hijo Momo a Miami: "Tengo un disco que terminar"

A pocas horas de haber contado que viajaría a Miami por trabajo, Jimena Barón rompió en llanto por no poder llevar a su hijo, Momo, en esta nueva aventura en el exterior.

Más sobre este tema Jimena Barón reaccionó con un picante palito contra Daniel Osvaldo cuando Marley le preguntó: "¿Doy Icardi?"

Si bien la cantante se instaló en Estados Unidos tan solo dos semanas, remarcó que extrañará muchísimo a su nene porque son muy unidos; pasan mucho tiempo juntos.

Luego de haberse mostrado súper sensibilizada en las redes sociales, Jimena compartió una foto desde el avión y reveló el motivo de su viaje.

POR QUÉ JIMENA BARÓN VIAJARÁ SIN SU HIJO A MIAMI

"Hace 2 años que tengo un disco por terminar, mucha ilusión y mucho miedo. Lo importante es hacer las cosas igual, con mucho miedo, pero no tanto como para no hacerlas. Lo que da ilusión y no se hace queda adentro con gusto feo. Desde que hago canciones mi vida es lo que siempre soñé. Gracias a los que me dejan hacerles compañía, me cumplen el sueño de toda mi vida", contó Jimena, muy ilusionada.

¡A cumplir un sueño!