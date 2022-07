Jimena Barón recordó el día que se enteró que estaba embarazada de Momo: "Fue una fiesta"

Fiel usuaria a las redes sociales, Jimena Barón enterneció a sus seguidores al compartir un video junto a Momo (el hijo de 8 años que tuvo con Daniel Osvaldo) recordando cómo fue que se enteró que estaba en la dulce espera ¡y la anécdota fue con blooper incluida!

“¿Sabés que día es hoy? 4 de julio. ¿Sabés de que me enteré yo un 4 de julio?”, se la escuchó decir a Jimena en el comienzo del posteo que subió a Instagram Stories. Sin embargo, su pequeño la interrumpió rápidamente: “Hoy no es 4 de julio”.

“Sí, mi amor”, insistió la cantante. Pero segundo después se rió de su error: “Tenés razón. Bueno, nada, chau, nos vemos. Te iba a contar algo, pero claro… es 2 de julio”.

"El 4 de julio, aunque no es hoy y faltan dos días, yo estaba en Chicago y me compré un test de embarazo después de que otros dos me hayan dado negativo, y estaba embarazada de vos", continuó Barón, entre risas, mientras mimaba a Momo.

Y cerró, a corazón abierto: "¡Ay, amor mío! Y el 4 de julio, en Estados Unidos, hacen mucho festejo porque es el Día de la Independencia. Entonces, ese día fue una fiesta, fuegos artificiales. Y yo sentía que era por vos, como que todo el mundo estaba festejando que ibas a nacer. Hijito chiquito de la mamita".