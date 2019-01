Un chiste en una postal de Julia Mengolini en Instagram generó un verdadero debate sobre el empoderamiento femenino: “Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya se, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)”, escribió en la foto que muestra su pancita de embarazda y haciendo referencia a las fotos sexies de Jimena Barón.

"Dudo que tomes más birra que yo. Ya basta con el manual del empoderamiento, eso suena bastante más esclavo que entrenar. Ya bastante manual padecemos las minas como para crear el del empoderamiento". G-plus

Ante las críticas que recibió por el comentario, explicó su postura: “Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, quien pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión”, expresó en medio de un extenso análisis. Y analizó qué es el empoderamiento de la mujer para ella: “’Empoderarse’ es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser ‘sentirte más linda’ porque entonces tu ‘empoderamiento’ está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre”.

Jimena Barón recogió el guante y le dedicó un largo descargo a sus seguidores: “¡A vivir la vida propia y dejar al de al lado en paz si es que anda feliz sin molestar a nadie! Libertad es eso", explicó en una parte de su escrito. Pero encendidísima la polémica también "arrobó" en Twitter a la periodista y ¿le mojó la oreja?: "Che se pueden hacer las dos. Dudo que tomes más birra que yo", arrancó.Y selló: "Cada una con lo que la haga sentir empoderada. Ya basta con el manual del empoderamiento, eso suena bastante más esclavo que entrenar. Ya bastante manual padecemos las minas como para crear el del empoderamiento".

¡Fuerte debate!