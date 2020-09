Jimena Barón, ¿otra vez cerca de Mauro Caiazza?: "Para mí siempre hay un porqué"

La semana pasada Juariu sorprendió a sus miles de seguidores exponiendo una serie de pistas que la llevaron a la conclusión de que Ivana Nadal había comenzado una relación con Bruno Siri, el ex de Nati Jota. Tras esa exitosa experiencia que terminó con la influencer blanqueando el romance, ahora la panelista de Bendita aventuró que Jimena Barón podría estar en plan de reconciliación con el bailarín Mauro Caiazza y aportó sus propios indicios a tal hipótesis.

Hasta hace unas semanas, los seguidores de Jimena la veían cómodamente instalada en la casa del futbolista Daniel Osvaldo a instancias del hijo de ambos, Morrison. Sin embargo, de un día para el otro la cantante dejó la residencia de Lanús rumbo a su departamento y nada más se supo sobre su vida afectiva. En este contexto Vicky Braier comenzó a publicar este sábado una serie de stories de Instagram con las pistas que estuvo juntando en su tiempo libre.

Para empezar, Juariu publicó una story de Caiazza en la que se lo ve filmado por alguien mientras camina por la calle y hace un gesto como de 'no hagas ruido' mientras una mujer grita de fondo '¡vamos carajo, vamos!' y se escucha una risa muy parecida a la de Jimena Barón. "¿Será Jota Mena? Ahora voy a invocar a los vecinos de Mauro Caiazza (¡qué buen apellido!) para que me digan si la vieron por el barrio. Pero no estoy loca ¿o sí? ¿Para ustedes es?", escribió la panelista en sus propias stories.

Más delante, Juariu lanzó otra pista a tener en cuenta cuando duplicó un video que mostró Caiazza de una mano femenina sosteniendo un caracol. "Me dije '¿por qué un caracol?' Quizá no hay un porqué pero para mí siempre hay un porqué. Googlié Mauro 'Caiazza caracol'. Si, no estoy bien pero....", escribió Juariu previo a compartir una nota en la que se relataba que Jimena Barón publicó un video tomando mate con un emoji de caracol. Este detalle no es menor ya que en el inicio de la relación entre ambos (que surgió en Bailando por un sueño) Marcelo Tinelli comparaba al bailarín con un caracol porque para él era 'lento' para avanzar a Barón.

A modo de remate, la influencer mostró una story de Caiazza tomando sopa y aseguró que la especialista en ese tipo de platos es Jimena que también le agrega perejil a ese plato, como se ve en la foto. "¿Le empezará a llevar canjes a la casa de Caiazza?", se preguntó a modo de reflexión.