Jimena Barón mandó al frente a Matías Palleiro en vivo al hablar de su noviazgo: "No convivimos porque él no quiere"

Muy feliz por cómo avanza su noviazgo con Matías Palleiro, a quien ya le dedicó varios posteos románticos y se mostró muy acaramelada en varios viajes que ya compartieron junto a Momo (el hijo que la actriz y cantante tuvo con Daniel Osvaldo), Jimena Barón sorprendió al mandar al frente al hombre que conquistó su corazón.

Todo comenzó cuando Fernando Dente indagó a su invitada de Noche al Dente sobre un mensaje que había plasmado en Twitter tiempo atrás: “Me acuerdo que una vez dijiste en redes y no me olvido más, pedías sexo diario. Ahora algo como ‘acá, se tiene relaciones todos los días’. ¡No da todos los días!”.

Tras escucharlo, Jimena le puso humor a sus palabras y fue picante con su respuesta: “Seguro no estaba con nadie, pobrecita. No, bueno, no lo veo a Matías todos los días. No convivimos porque él no quiere”, lanzó. Y cerró, entre risas: “Yo sí quero, basta… ¿que viene a comer el guiso y se va? ¡Quedate!”.

¡Teléfono, Matías!

FUERTE CONFESIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SU HISTORIA DE VIDA

Además de lucirse con su talento y cantar con Fernando Dente varios de sus famosos temas, Jimena Barón abrió su corazón y mostró su costado más vulnerable al dar a conocer parte de su historia de vida.

Todo comenzó la pregunta al hueso que hizo el conductor de Noche al Dente, el ciclo que se transmite por América: “¿Estás más lastimada de lo que se te ve?”, quiso saber. A lo que la cantante se sinceró en vivo: “Yo soy súper fuerte, yo puedo”.

“Y esta la prueba porque estoy sola con el enano (en referencia a Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo), me hago de mi casa y ayudo a mi familia de chiquita. Hasta mis 16 años, la guita que ganaba, era para mi familia porque la necesitaba. Y me banco sola”, agregó.

Luego, dio detalles de qué cosas lograron que se mantenga entera: “Por ahí, estoy muy curtida. Tengo mucha cosa adentro y soy muy transparente con las fortalezas y con las cosas que no lo son”.

“Lloro un montón. Yo tuve una historia compleja. De hecho, se conoce una parte. La parte más pesada no sé si alguna vez estaré lista o no para contarla. Pero fue una vida complicada, tanto la mía como la de mis hermanos”, siguió.

Y cerró, íntima: “Tuvimos unas historias pesadas, mucha cosa densa. Y sí, yo creo que, si no fuera fuerte, no estaría así de entera, laburando, positiva y para adelante. Pero también me muestro con mis roturas”.