Jimena Barón les habló a las madres solteras tras dedicarle una canción a Momo

Jimena Barón estrenó Mi Felicidad, la canción dedicada a Momo, su hijo con Daniel Osvaldo. Y al recibir muchos mensajes de parte de mamás solteras, que crían a sus hijos sin el padre, les habló a corazón abierto.

"Mi corazón siempre está con las mamás que la reman solas en dulce de leche y que incluso cuando el cansancio es extremo y parece no haber un halo de luz, no importa porque nuestros hijos son nuestro sol y seguimos adelante llenas de esa energía", escribió, muy sensibilizada.

"Mi canción es para mi sol (Momo), para el de ustedes y para ustedes, mis heroínas. Gracias", cerró Jimena. Es importante destacar que Jime y Daniel, si bien limaron algunas asperezas, tienen una tensa relación, ya que él no se haría cargo de Momo y de sus otros hijos como corresponde.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna se ponga de novia con Daniel Osvaldo.