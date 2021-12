Los picantes consejos de Jimena Barón a Pampita y Guillermina Valdés: "Cuando uno es hot, es en pareja y sin pareja"

Luego de escuchar el ida y vuelta entre Hernán Piquín y su novio, Agustín Barajas, Jimena Barón les dio consejos hot a Pampita y Guillermina Valdés y se generó un debate picante en La Academia.

“No chicos, qué antigüedad. Si uno es hot lo es en pareja y sin pareja, en pareja también se muestra la carne y que el otro venga rajando, que diga ‘qué hace esta desnuda voy ya para allá’. Tiene que estar esa chispa”, expresó la cantante.

Entonces, Pampita se involucró en la charla y reveló que lo empezará a implementar con Roberto García Moritán: “Yo lo voy a implementar, me dio unos consejos y voy a empezar a poner fotos hot en redes”.

“¿Y a Guille también le dio unos consejos?”, preguntó Marcelo Tinelli y la empresaria respondió: “Sí, pero me parece un montón hacer cosas por el otro para que el otro reaccione”.

PICANTE DEBATE ENTRE GUILLERMINA VALDÉS Y JIMENA BARÓN SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA

Guillermina Valdés se mostró en desacuerdo con los tips hot que Jimena Barón les dio en ShowMatch tras presenciar el reclamo que Agustín Barajas le hijo a Hernán Piquín por no reaccionar a la foto caliente que compartió en sus redes sociales.

“Me parece mucha energía”, dijo Valdés y Jimena le explicó: “No al contrario, no es por el otro, yo soy así siempre y cuando estoy en pareja sigo siendo así. Yo a mi chico le mando privado y también muestro a la popu para que vean lo que pasa cuando muestro”.

Pero Guillermina no quedó convencida con la postura de su compañera: “Es que yo también muestro a la popu pero no para que el otro vea que otro me pone like, me parece un montón”.