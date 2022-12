Jimena Barón se lastimó el dedo del pie y reveló su estrategia para combatir la mala racha

A pocos días de que termine el 2023, a Jimena Barón le pasó de todo, ¡en la misma semana!

La cantante, que contó que se puso a llorar porque su auto dejó de funcionar, luego de que también se le rompiera el celular, se golpeó el dedo del pie.

En este contexto, la mamá de Momo compartió una foto de su dedo muy lastimado y reveló su estrategia para combatir su "mala racha".

JIMENA BARÓN CONTÓ SU ESTRATEGIA PARA AFRONTAR SUS PROBLEMAS

"Ya me pinté las uñas y me adorné los tobillos... Esta mala racha no me va a ganar", sentenció Jime, al pie de una foto luciendo accesorios y sus uñas de rojo a pesar de su dedo lastimado.