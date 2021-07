Jimena Barón le hizo frente a los rumores de romance con Luciano Castro: "No puedo más de mensajes"

Luego de las fuertes repercusiones que generaron las pistas que describió Juariu (la panelista de Bendita y la encargada de descubrir varias relaciones entre famosos) y que vincularon a Jimena Barón con Luciano Castro, el actor sentó postura y desmintió dichas versiones.

Y ahora, fue la propia cantante quien se refirió al tema en La Academia luego de que Lizardo Ponce bromeara con que Luciano era el que estaba en aquella reunión donde conoció al candidato con el que salió su amiga: “Bueno, pará, porque yo ya estoy en un quilombo”, comenzó diciendo la jurada, entre risas.

“No puedo más de mensajes. Con Luciano vamos a hacer una película”, agregó, dejando en claro que el vínculo que la une con la expareja de Sabrina Rojas no traspasa los límites de lo profesional y la amistad.

"Somos amigos hace 18 años con Lu, con el gordo como todos le decimos, y vamos a hacer una peli. De hecho, todavía ni siquiera nos juntamos en una reunión con Luciano. Sólo tuvimos llamados pero no, nada que ver". G-plus

Por último, luego de que Marcelo Tinelli quisiera saber si el galán era el famoso señor del habano que compartió con Jimena, la joven cerró, sin vueltas: “No, no, no. Lo aclaro porque somos amigos hace 18 años con Lu, con el gordo como todos le decimos, y vamos a hacer una peli. De hecho, todavía ni siquiera nos juntamos en una reunión con Luciano. Sólo tuvimos llamados pero no, nada que ver”.

¿Clarito?