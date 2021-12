Jimena Barón grabó la indignación de su madre por no poder cumplir un ritual sagrado: "Conmemora el fallecimiento de su mamá con merengues y champán"

Al igual que Jimena Barón, su madre Gabriela Barón tiene un gran sentido del humor, pero todo tiene límites. La actriz filmó a su mamá mientras hacía un descargo por el incumplimiento de un pastelero por unos merengues, en una fecha significativa para ella.

“Le pedí unos merengues con crema por el santo de mi mamá. Me dijo que seguro los tenía. Al otro día le pregunto por los merengues y me dice ‘ya te aviso’. Llamo y no me contestaba. Le dije que era totalmente desubicado de su parte”, asegura la mujer, muy molesta… ¡mientras la jurado de La Academia y Federico Barón, su hermano, se reían!

“¿Por qué no consiguió los merengues? Le dije que estábamos conmemorando el fallecimiento de mi mamá. Yo tengo el WhatsApp del dueño de ahí”, les contó, sorprendiendo a la cantante, tentadísima por la tradición familiar.

Jimena Barón, divertida sobre el particular enojo de su mamá

“Ella conmemora el fallecimiento de la mamá con merengues y champán. Raaaro”, escribió, mientras contaba que su hermano hacía comentarios para que su madre se “engrane” más.

“Está indignada”, señaló. “¿Por qué se habla por WhatsApp con el dueño de los merengues?” y “es una falta de respeto”, ironizó.