Jimena Barón se escribió una carta a sí misma antes de regresar a los escenarios: "Te quiero"

Jimena Barón, luego de cuatro años alejada del mundo de la música, regresó a los escenarios con un impactante show ¡y outfit! en Mendoza.

Muy contenta por haber retomado su carrera como cantante, compartió en Instagram las fotos que ilustran los momentos más significativos de la previa, el durante y el post recital en Mendoza que la tuvo como protagonista.

"En 28 horas volamos a Mendoza, pisamos escenario por primera vez en este 2023, llenamos el auditorio Bustelo y le cantamos el cumpleaños feliz a Momo, me escribí una cartita linda a mí misma y le pedí los sándwich del avión a los que vi que no los iban a comer así mañana no tengo que cocinar para la lunchera de Momo. Finalmente volviendo. Soy feliz", expresó, muy contenta.

QUÉ DICE LA CARTA QUE JIMENA BARÓN SE ESCRIBIÓ A SÍ MISMA

"Jimena... El 2023 es tuyo. Te quiero, Jimena", se escribió Jime a sí misma, en señal de buen augurio.