Jimena Barón se enojó con Yanina Latorre por criticar su amistad con Lizardo Ponce: "Está bastante bardera"

Pocos días atrás, Yanina Latorre dijo que estaba celosa del nuevo vínculo de Lizardo Ponce con Jimena Barón y la jurado de La Academia la cruzó sin filtro: "Lo noté. Está bastante bardera".

De regreso de Miami, Maite Peñoñori le comentó a su compañera de LAM el enojo de Jimena y Yanina le contestó: "Yo la amo, pero podemos criticar su papel en el jurado. ¡Basta de querer a alguien y tener que decirle todo que sí!”.

Luego Latorre puntualizó: "Se ofende por todo. Yo no soy chupamedias. Capaz está enojada porque dije que estoy celosa de ella y Lizardo. ¡Qué pesada!".

"Yanina está bastante bardera. No sé qué decirle. Que lo resuelva porque es mi amigo también". G-plus

Dándole en el clavo, Ángel de Brito puso al aire la palabra de Barón, picante con su panelista. "El otro día Yanina reconoció que está celosa de tu amistad con Lizardo Ponce", le comentó Maite. Y la artista disparó: "Lo noto porque está bastante bardera. No sé qué decirle. Que lo resuelva porque es mi amigo también".

"Hay que compartir. En ese sentido, él es celoso y posesivo. Yo los presto, los regalo, me encanta que la gente se conozca por mí. Así que con esa toxicidad amistosa, no", agregó la actriz y cantante.

Volviendo a las críticas de Yanina, Jimena Barón analizó: "No sé lo que dice (de mí), me lo mandan, pero no me engancho. Ella un día te ama y ese mismo día, a las cuatro de la tarde, te dice cosas".