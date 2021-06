Jimena Barón eligió a un modelo parecido a Daniel Osvaldo para el video de su nueva y picante canción: "Ya no te extraño"

Luego de haberse alejado del papá de su hijo Momo, Daniel Osvaldo, tras lo que parecía ser una explosiva reconciliación, Jimena Barón le puso un freno a su presencia en los medios y redes sociales durante varios meses. Y cuando volvió, lo hizo con todo.

Radiante como jurado en La Academia de ShowMatch (eltrece), también sigue enfocadísima en su música. De hecho, ya eligió al modelo y baterista que protagonizará su último hit, Ya no te extraño, ¿dedicado al padre de su hijo?

Fernando Gonçalves Lema, el joven convocado por Jimena, ya trabajó con Flavio Mendoza y formó parte de Sex, el show teatral de alto voltaje de José María Muscari.

"Y yo te perdonaba, aunque no te creía. Pero si te veo y se me olvida todo. Y todo lo malo se convierte en oro. Me quité tu mal. Lo volví a tener”, fueron las frases con las que Jime acompañó algunos adelantos de lo que será su videoclip con Fernando.

Rápidamente, muchos de sus seguidores remarcaron que el protagonista físicamente es muy parecido a Daniel, súper tatuado y musculoso.

¿Dos gotas de agua?