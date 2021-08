Jimena Barón, durísima con Jujuy Jiménez tras verla lesionada y trepada en el caño: "Vaya a reposar, señora, si está tan lastimada"

La lesión de Jujuy Jiménez provocó una serie de escándalos entre sus compañeros de La Academia, que se indignaron aún más cuando la modelo posó subida a un caño. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Jimena Barón criticó duramente a la modelo y le aconsejó que “se vaya a reposar si está tan lastimada”.

“Que se ponga en duda una lesión me parece pésimo. No me parece gracioso. Me parece que no da. Todos supieron desde el momento cero de lo que me pasó en la costilla. Yo lo quería hacer, pero no podía”, dijo Jujuy, consultada sobre el picante gesto de la jurado durante la devolución a Cachete Sierra. “Hay un poquito de chamuyito, si no, no estarían enojados los participantes. Hay un poquito de chamuyete con el caño, sí”, dijo Jimena al ponerse al tanto de los dichos de la participante.

“Me parece pésimo que ella esté con una lesión y haga un pogo acá después de cantar. Si yo fuera participante, estaría indignada. Ahí la tenés, en el caño”, dijo Jimena Barón mostrando cómo Jujuy Jiménez se colgaba de la barra de metal a sus espaldas. “Vaya a reposar, señora, si está tan lastimada. Cantó, festejó que cantó e hizo un pogo”, sentenció la jurado, en tanto que a su lado Hernan Piquín preguntaba: “¿Y ahora se sube al caño con una costilla quebrada?”.