Jimena Barón cumplió dos años con Matías Palleiro y le dedicó un romántico posteo

Jimena Barón está celebrando su segundo año de noviazgo con su pareja, Matías Palleiro, a quien le dedicó un conmovedor posteo en Instagram.

La cantante posteó un álbum de fotos que ilustra los momentos más felices de su relación; viajes junto a su hijo Momo, divertidas tardes de "entrecasa" y muchos mimos.

"No me voy a hacer la capa en relaciones, pero hoy ando celebrando mi aniversario con una persona espectacular, que me respeta, me cuida, me acompaña y me quiere mucho. Tengo un compañero hermoso, que siempre se sienta a hablar cuando tenemos un problema, que siempre elige resolver, construir y seguir adelante...".

"Me da mucha emoción y felicidad el equipo que armamos (porque yo sola no estoy nunca y eso no es para cualquiera) y cómo aprendiste y elegiste estar firme, acompañarme, y también ayudarme...".

"Espero que sigamos viajando, subiendo montañas, riéndonos, acompañándonos, apoyándonos, tomando mates tan ricos, queriéndonos así, festejando (cumpleaños aún no logro que te gusten) y apostando a más y más".

"Gracias por traer todo lo lindo, bueno y fácil que me habían hecho creer que no existía. Encima sos el mas lindo del mundo, parece joda. Felices 2 años. Al infinito", le dedicó Jimena a su pareja.

MATÍAS PALLEIRO LE CONTESTÓ MUY TIERNO A JIMENA

Luego de haber leído la especial dedicatoria que le escribió su novia, Matías Palleiro le respondió con la misma ternura.

"Te amo infinito, Puchi... Aunque me festejes los cumpleañitos", le dijo, muy dulce, igual de enamorado. ¡Felicidades!