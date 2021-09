Jimena Barón contó con picardía si el momento apasionado con Jony Lazarte le traerá problemas con su novio: "Voy a chequear el teléfono"

Anoche, Jimena Barón, jurado de La Academia de ShowMatch (eltrece), bailó muy sensual y al ritmo de Rodrigo Tapari con el bailarín Jony Lazarte, con quien la química se habría potenciado detrás del decorado.

Siempre pícara, especuló sobre si este momento apasionado al aire le traerá problemas con su novio, Matías Palleiro.

"¿Si me va a traer problemas? Vamos a ver, espero que no. Ahora voy a chequear el teléfono”, dijo la cantante en diálogo con Teleshow.

Entonces, dejó bien en claro que le encantó haber bailado con Jony y que siempre se mostrará genuina al aire.

"Me emociona la pista, por eso lo di todo, porque era mi oportunidad, era mi momento. Empecé con ‘no, no’ y terminé abierta de piernas. Así soy yo, geminiana. Me sentí cómoda, de lo contrario no lo hago; Marcelo me conoce”, cerró haciendo hincapié en que se sintió "realizada" cuando Hernán Piquín elogió su performance.

¿Qué dirá Matías?