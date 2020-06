Jimena Barón compartió una foto súper sexy en el baño ¿sacada por Daniel Osvaldo?

Desde que Jimena Barón decidió compartir la cuarentena con Daniel Osvaldo, los rumores de reconciliación arrancaron desde el minuto cero. “La única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el oje..., intentando no joder a nadie", lanzó la cantante en un contundente descargo. ¿La nueva señal? Una foto hot que ella compartió en su Instagram.

La actriz se tomó una fotografía al desnudo, posando en un baño y rápidamente sus seguidores comenzaron a especular acerca de si el fotógrafo había sido suexpareja. La imagen llegaba luego de Jimena se mostró divertida tras entrar al baño del jugador y encontrarlo en el jacuzzi, haciendo que ella lance pícaros mensajes.

La respuesta sobre quien tomó la imagen hot de Jimena no tardó en salir a la luz. “¿Quién saca la foto? ¿Roberto?”, indagó una seguidora y ella terminó con el misterio. “Temporizador, mi gran y fiel amigo”, aseveró Jimena Barón.

