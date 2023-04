Jimena Barón se animó a un tratamiento láser para el rostro: "La piel me la deja increíble, pero en unos días"

Jimena Barón, luego de haber mostrado cómo hace abdominales con pesas, asistió a la esteticista para reforzar esa zona y le sumó a su rutina un tratamiento facial.

La cantante, que cuida muchísimo la piel, se animó a una sesión láser para el rostro y mostró el resultado, haciendo hincapié en que es normal que inmediatamente la zona se vea muy colorada.

"Y cada tanto, me hacen un láser que me deja la pie increíble, pero en unos días...". G-plus

"Y cada tanto, me hacen un láser que me deja la pie increíble, pero en unos días...", expresó Jimena, junto al emoji que está rojo y transpirando a más no poder, comparándose divertida.

JIMENA BARÓN SE ANIMÓ A VOLVER A LA CASA DONDE VIVIÓ LA EXPERIENCIA PARANORMAL

Jimena regresó a la propiedad donde hace pocos días se pegó un tremendo susto y se fotografió en el mismo espacio donde el fantasma se habría puesto en contacto con ella.

"Acá estoy de nuevo donde pasó lo del fantasma", expresó sacándose una selfie en el lugar exacto donde sucedió el hecho que jamás olvidará.