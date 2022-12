Jimena Barón analiza volver a actuar y les pidió un consejo a sus fans

A cuatro días de haber lanzado su último hit, Cruel y despiadado, Jimena Barón contó que está a un paso de volver a la actuación.

Si bien está sumergida y enfocada en su carrera de solista, a la ex de Daniel Osvaldo le propusieron volver a protagonizar un personaje en una ficción.

Dubitativa, les pidió un contundente consejo a sus seguidores de Instagram. "Buen día, tal vez es hora de que acepte este papel y vuelva a actuar. ¿Sí o no?", consultó, junto a una foto con el guion y a una encuesta abierta.

LA REFLEXIÓN DE JIMENA BARÓN SOBRE SUS CANCIONES PERSONALES

"Antes había una parte rara mía que decía ‘Yo soy La Cobra, no me entra ni una bala. Y saco esto y soy fuerte. No estoy resentida, no estoy dolida’. Pero se nota que sí", asumió Jimena.

"Hay un proceso de estar enojado cuando te lastiman mucho. Después vemos una canción, pero fue re fuerte lo que me pasó. Hay un proceso de mucho enojo con La tonta, con estar con la comida y con el culeado que no viene. Con La Cobra y con La Araña, que decís ‘¿qué onda?’", aseguró.

"Las noticias frivolizan todo, pero si vas al punto es 'la pasé como el ojet… No estuvo nada bueno'", concluyó Jimena, a pocos días de estrenar La Araña, canción nacida del dolor que le provocó que su entonces amiga Gianinna Maradona se ponga de novia con Daniel Osvaldo.