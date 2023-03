Jimena Barón se acuesta en el piso mientras custodia a su hijo: los motivos

Contenta por su regreso a los escenarios, Jimena Barón sorprendió a sus fans al mostrarse descansando sobre su piso de madera mientras su hijo, Momo Osvaldo, dormía plácidamente en su cama.

"Mi hijo me dijo que no puede quedarse dormido sin mí, pero que si me acuesto con él le ocupo mucho lugar en la cama porque está más grande", contó Jime a través de sus stories de Instagram.

"Y me ofreció una almohada para acostarme en el piso...", cerró la cantante junto a la foto en la que se la ve descansando en el suelo mientras Momo duerme cómodamente.

EL ACCIDENTE ESCATOLÓGICO QUE SUFRIÓ JIME BARÓN CON SU CELULAR

"Minutos antes de esto, se me cayó el celular entero en el inodoro con pis (mío). La alegría es que igualmente ANDA", reveló Jime, entre risas y agradecida porque no se le rompió.