Jey Mammon ya tendría su reemplazo en La Peña de Morfi: "Es el sueño del canal"

Luego de la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso sexual infantil, el conductor dio un paso al costado de La Peña de Morfi, el ciclo que conducía en Telefe.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live quién será el legitimado conductor, actor y locutor que podría reemplazar a Mammon sumándose al programa de los domingos.

"El conductor que a esta hora es el principal candidato a quedarse con el lugar de Jey es el señor Juan Alberto Mateyko. Es el sueño del canal, me cuentan que es el apuntado y sería una bomba, gusta porque es un icono de la señal a través de la historia, es un conductor que vive en el interior y mucho tiene el programa de eso también, es un tipo federal y la gente lo ama", reveló Juan, preciso.

LAS NEGOCIACIONES ENTRE TELEFE Y JUAN ALBERTO MATEYKO

En este contexto, Juan aclaró que aún la incorporación de Mateyko el ciclo no está confirmada; el canal lo está "tanteando", pero es el principal candidato.

“Desde Telefe me aseguran que lo tantearon y que como te digo es un sueño repatriarlo, Juan Alberto ama ese canal y me dicen que él tiene muchas ganas, yo le escribí pero no me contesto”, cerró, dando más información.