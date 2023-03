Jey Mammon rompió el silencio tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Lo niego rotundamente"

Tras conocerse la polémica denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, todo el mundo estaba esperando la palabra del exconductor de La Peña del Morfi.

Finalmente, hoy a la tarde, cerca de las 15 horas, el artista publicó un video en su cuenta de Instagram dando su versión de todo lo sucedido.

Jey Mammon está acusado de haber abusado de Lucas, cuando el segundo tenía tan solo 14 años de edad, y el primero 32.

"No me puedo ni parar de esta silla porque no tengo fuerzas", comenzó diciendo el conductor, notablemente afectado por la situación. Y continuó: "No violé, abusé, toqué o drogué a ninguna persona en mi vida. Lo niego rotundamente".

Noticia en desarrollo.