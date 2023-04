Jey Mammon se enojó con la prensa en su regreso a la Argentina y les hizo un firme pedido: "No fomenten eso del miedo"

Luego de estar 12 días en España, Jey Mammon regresó a la Argentina para accionar contra Lucas Benvenuto, quien lo denunció en 2020 de haberlo abusado sexualmente cuando tenía 14 años, y la condena social lo llevó a refugiarse unos días en el exterior.

Más sobre este tema Fuerte opinión de Carmen Barbieri sobre Jey Mammon tras su regreso al país: "Vino a poner la cara"

De vuelta en el país, el humorista y conductor fue abordado por los noteros de Socios del Espectáculo, Los Ángeles de la Mañana e Intrusos, entre otros medios, y no dudó en hacerles un contundente pedido, al molestarse con una recurrente pregunta.

"¿No tenés miedo de andar en la calle, de lo que te pueda comentar la gente?", le preguntaron a Jey Mammon, y se enojó. G-plus

EL ENOJO DE JEY MAMMON CON LA PRENSA EN SU REGRESO A LA ARGENTINA

Jey Mammon: -Me fui a relajar, a descansar. Ahora vine a contrarrestar una denuncia falsa, gravísima y que atenta contra mí.

Notero: Jey, ¿te vas a guardar o vas a hacer una vida normal, sociable?

Jey Mammon: -Voy a hacer una vida normal.

"No tengo miedo. Pero si ustedes fomentan el "¿tenés miedo de que te traten mal?", y alguno me va a tratar mal", respondió, molesto. G-plus

Notero: -¿No tenés miedo de andar en la calle, de lo que te pueda comentar la gente?

Jey Mammon: -¿Vos me ves con miedo? No.

Notero: -Se dijo que iba a haber un operativo para que salieras por otra puerta...

Jey Mammon: -Ustedes preguntan esto todo el tiempo. Y pará, esto sí me parece importante decirlo: les puedo pedir que no fomenten esto de "che, no te da miedo ir por la calle". Porque no me da miedo, porque la gente me trata bien. Pero si ustedes fomentan el "¿tenés miedo de que te traten mal?", y alguno me va a tratar mal.

Como esto es algo público, y la pregunta constante es "¿tenés miedo de que te pase algo?". Instalar eso es lo que te da miedo. Porque lo más importante para mí es que es un hecho que no sucedió y voy a ir hasta las últimas consecuencias.