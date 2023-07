Jey Mammon desafió públicamente a Yanina Latorre: "Me hubiera gustado que vengas a las mediaciones"

Jey Mammon reapareció este miércoles en la TV en Intrusos, donde brindó una entrevista sin concesiones, y le recordó a Yanina Latorre que no se presentó a las mediaciones que llevó a cabo en la Justicia contra los comunicadores a los que demandó por “calumnias e injurias”.

Después de tres meses alejado de la conducción de La peña de Morfi, y tras anunciar que se hará presente en la entrega de los premios Martín Fierro, Jey Mammon decidió demandar por intermedio de sus abogados, a Lucas Benvenuto, a Ángel de Brito y a otros comunicadores.

Juan Martín Rago, nombre real del cómico, señaló que “como comunicadores deberíamos analizar lo que estamos haciendo”, y reveló, sin dar el nombre de Yanina, que la panelista no se presentó a las mediaciones que impuso la Justicia antes de que se diera curso a la demanda.

JEY MAMMON DESAFIÓ A YANINA LATORRE A QUE SE PRESENTE ANTE LA JUSTICIA EN LAS MEDIACIONES

“Una cosa es informar y otra es mirar a cámara y decir ‘Vos Juan, porque ya no sos más Jey, te violaste un nene de 14 años’”, recordó Jey Mammon, y apuntó contra la panelista. “¿En dónde te paraste para decir eso? ¿En qué te basaste? Y lo dijiste sistemáticamente en el programa donde estás sentada”, afirmó.

“De verdad, me hubiese encantado que vinieses a las mediaciones a las que te llamamos una y otra vez, y de corazón lo digo, para mostrarte todas las pruebas que yo tengo, contrarias a lo que decías sistemáticamente”, agregó el humorista, muy desafiante.

“Yo puedo decir que Telefe me sacó de la pantalla, pero es por un montón de cosas. Están equivocados, sí, (…). Yo estoy sobreseído, yo tendría que estar al aire, claro que sí”, dijo ante el gesto afirmativo de Flor de la Ve, que consideró que “hay algo debajo” de todo lo que le pasó.

¿QUÉ DIJO YANINA LATORRE SOBRE JEY MAMMON?

En una ocasión en la que quedó a cargo de LAM ante las vacaciones de Ángel de Brito, Yanina Latorre apuntó muy fuerte contra Jay Mammon, tras la entrevista con Jorge Rial. “Pienso que pasó del Jey angustiado al Jey enojado”, analizó la panelista.

“Amenazar que periodistas y otras personas del medio que él conoce harían lo mismo, estaría bueno que lo cuente si es que le importa el abuso infantil”, agregó Yanina, que hizo hincapié sobre la actitud agresiva del conductor en las entrevistas.

“Me parece que amenazando no se llega a ningún lado. Nadie te soltó la mano, sino que estamos ante una denuncia muy grave de un niño que está denunciando un abuso a sus 14 años. Nuestro deber, además de creerle, es seguir con la noticia”, explicó.

“No se está hablando de Jey Mammón, sino de un tipo que sos vos Juan, que alguna vez estuviste con un chico de 14 años. Y que tenés el detalle de decir que querés que sane y abrazarlo”, agregó.

“Este chico hoy está más enojado que vos porque cuenta que a sus 14 años vos lo abrazabas, lo besabas, lo violabas y le decías que querías ayudarlo a sanar porque le conocías su historia de vida. Esa no es la forma de sanar a un niño ni de 14, 15, 16 o 17. Vos tenías 32, no tenías 20. Por eso no entiendo que amenaces”, cerró Yanina Latorre en esa ocasión.