Jey Mammon contó qué hará si gana en los Martín Fierro: "El que se sienta incómodo que no vaya"

Jey Mammon tuvo un mano a mano con Luis Ventura en Secretos verdaderos donde, además de hablar de la denuncia de Lucas Benvenuto, se refirió a su participación en los Premios Martín Fierro 2023. Pese a las voces en desacuerdo, como la de Nancy Pazos, fue rotundo a la hora de contar qué hará si gana La Peña de Morfi.

“Vos instalaste un tema y ese tema parecía ser que merecía una opinión. La verdad es que algunos creerán que merece opinión, pero para mí no. No merece una opinión si yo tengo o no tengo que ir”, empezó diciendo el conductor.

“Y si alguno se siente incómodo con mi presencia, primero que lo diga, porque hasta ahora no vi a nadie decirlo. El que se sienta incómodo, que lo diga y en todo caso que no vaya él. ¿Voy a ir con una ametralladora? ¿Cuál es el miedo?”, lanzó.

JEY MAMMON CONTÓ QUE ESTARÁ SUBIRÁ AL ESCENARIO SI GANA EN LOS MARTÍN FIERRO 2023

El animador también manifestó que no duda en que, si gana el ciclo de Telefe, suba al escenario. “Ese año fue muy particular para mí. Yo no estuve haciendo ‘murguita’ en La Peña de Morfi, me hice cargo de un programa hermoso y de un saco muy difícil de poner, que era el de Gerardo Rozín”, aseguró.

"Me tocó hacerme cargo de desafío muy difícil. Está muy bien nominada y creo que yo tengo mucho que ver con esa nominación". G-plus

“Yo me junté con la gente de La Peña y les dije que era muy merecido la terna, como cada vez que fueron ternados. Me tocó hacerme cargo de desafío muy difícil. Está muy bien nominada y creo que yo tengo mucho que ver con esa nominación”, manifestó, mientras destacaba la importancia de su ida.

“Estoy más allá de los Martin Fierro y de La Peña de Morfi. Para mí esa noche es muy especial porque va de los premios, es una noche para mí, en lo personal. Es un reencuentro con la gente del medio. Con la gente en la calle es hermoso lo que pasa, pero con la gente del medio me voy a encontrar el domingo”, se sinceró.