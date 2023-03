Jésica Cirio salió al cruce de las versiones de crisis con Martín Insaurralde: "Me conoció así y yo a él"

Diez años han pasado desde que Jesica Cirio (37) conoció a Martín Insaurralde (52) con quien se casó al año siguiente, pero en las últimas horas la modelo debió salir a enfrentar las versiones de crisis que rodean a su relación.

En Socios del espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron de esos rumores sobre una mala relación entre la conductora de La peña de Morfi con el intendente de Lomas de Zamora, y presentaron una nota que le brindó al ciclo.

En la entrevista, Jesica habló sobre su nueva faceta de streamer, algo que “le parece sumamente divertido”, al tiempo que confirmó que estará un año más al frente de La peña de Morfi junto a Jey Mammon.

JESICA CIRIO LES HIZO FRENTE A LAS VERSIONES DE CRISIS CON MARTÍN INSAURRALDE

Cuando el cronista le preguntó por su estado sentimental, Cirio reveló que se encuentra “bien y feliz”, y negó las versiones de crisis. “No, chicos. No paro, él no para. De hecho, la semana pasada llevamos a Chloe al jardín y nos sacamos una foto todos juntos”, recordó.

Asimismo, Jesica explicó que a Insaurralde “no le gusta” la exposición pública. “Entonces hay un momento en el que no le puedo exigir que tenga presencia donde no le gusta. Él elige”, agregó la modelo.

El cronista le consultó entonces si su marido es celoso de los videos que sube a sus redes sociales bailando de manera sensual, pero ella negó esta nueva versión. “No, chicos… Martín… Son diez años ya. ¿De qué me puede celar? Nunca me celó por nada. Me conoció así, yo lo conocí así a él”, señaló.

Finalmente, la conversación se centró en las chances de seguir agrandando la familia. “No sé, vamos a ver. Por ahora no, estamos al palo. No es Chloe nada más, tenemos tres más. ¡Son cuatro!”, reveló, en referencia a los tres hijos varones que tiene Insaurralde de su primer matrimonio.