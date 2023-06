Jesica Cirio, muy enojada por los rumores de cancelación de La peña de Morfi: "No nos difamen"

Las versiones que circularon la semana pasada sobre un posible levantamiento por parte de Telefe de La peña de Morfi, causaron la indignación de Jesica Cirio, que salió con los tapones de punta en vivo a desmentir tales versiones.

Tras la arremetida mediática de Jey Mammon y las versiones cruzadas sobre supuestas demandas legales a varios comunicadores, algunos portales y ciclos de TV se hicieron eco de una supuesta cancelación del ciclo debido a que no logran dar con un nuevo conductor.

En este marco, Santiago Giorgini hizo una pausa mientras cocinaba pamplona de pollo para negar que hubiera sido desvinculado del ciclo. “Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi. De ninguna manera”, enfatizó.

Más sobre este tema Jesica Cirio habló de las chances de que Jey Mammón vuelva a la televisión: "Por donde lo mires, es complicado" El susto de Jésica Cirio al aire en La Peña de Morfi: "¡Siempre lo mismo!"

JESICA CIRIO, MUY MOLESTA CON LAS VERSIONES DE CANCELACIÓN DE LA PEÑA DE MORFI

“Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Si, señora. Ya lo voy a contar”, prometió Santiago, mientras a su lado llegaba a la carrera Jesica Cirio.

Con la respiración entrecortada por correr de estudio a estudio, Jesica pidió un minuto para hacer su descargo. “No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, dijo.

“Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va. No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo”, cerró Jesica Cirio.