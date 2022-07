Jésica Cirio hizo un picante TikTok tras la versión de internas en La Peña de Morfi: "Cuando hablan mal de vos y se creen vivos"

Lejos de tomar una actitud confrontativa, Jésica Cirio le puso humor, y pimienta, a la versión de internas en La Peña de Morfi, tras la eliminación de su apellido en las promociones del programa de Telefe, para darle un supuesto destaque a Jey Mammon.

"Cuando hablan mal de vos y se creen vivos", es la sugerente frase que interpretó la conductora en un TikTok que subió a una historia de Instagram, en la que se la ve espléndida, repasando un rutina, hasta que mira a cámara desafiante, haciendo un sugerente gesto con su mano, alusivo a los que la critican.

"Cuando hablan mal de vos y se creen vivos", es la sugerente frase que interpretó la conductora en un TikTok, en medio de los rumores de internas en La Peña de Morfi. G-plus

EXPLOSIVA VERSIÓN DE INTERNAS EN LA PEÑA DE MORFI

El martes, en Socios del Espectáculo visibilizaron la llamativa modificación que tuvo el nombre de Jésica Cirio, en las nuevas promociones de La Peña de Morfi, en la que intentarían destacar a Jey Mammon, sobre su figura.

"En mayo, la promo decía 'La Peña de Mofi, con la conducción de Jey Mammon, junto a Jésica Cirio'. Hoy se promociona de otra forma, sin el apellido de Jésica", dijo Rodrigo Lussich.

Y agregó, picante: "Se le está bajando el precio... En la nueva gestión, con Jey, se habló del nuevo protagonismo de Jésica, merecido y ganado. Ella empezó a llevar la delantera y, según críticos, a Jey Mammon se lo vio desdibujado".

JESICA CIRIO HABLÓ DE SU SUPUESTO CONFLICTO CON JEY MAMMON

En comunicación directa con Jésica Cirio, Mariana Brey contó: "Me cuenta detalles de su relación con Jey Mammon, una relación de mucha amistad. Y me dice 'Anoche hablamos hasta tarde con Jey. Me mato de risa con él. La Peña es como mi casa y Telefe ni te digo'".

"Dice que Jey Mammon se sumó a la peña con amor y respeto. Dice: 'De verdad lo digo. Él es muy dulce conmigo y todo el equipo lo es'", agregó la panelista de eltrece, reproduciendo la palabra de Cirio.

Y concluyó Brey: "Jésica dice que no le molesta que hayan sacado su apellido. Dice: ‘Realmente me gusta más solo Jésica'".