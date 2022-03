Jazmín Laport contó su mala experiencia laboral con Fabián Gianola: "No volvería a trabajar con él"

A días de que procesaran a Fabián Gianola por abuso sexual simple, Jazmín Laport recordó lo mal que la pasó trabajando con él.

La hija de Osvaldo Laport aclaró que no sufrió acoso o abuso de parte de Gianola, pero que no volvería a compartir escenario con el actor.

"Tenemos valores distintos, no logramos congeniar muy bien. No es una persona con la que elegiría volver a trabajar", afirmó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

JAZMÍN LAPORT RECORDÓ CUANDO ENFRENTÓ A FABIÁN GIANOLA

"Yo tengo una personalidad muy power y no me como ni media. Hubo cosas con las que yo no estaba de acuerdo, que no iban conmigo y que yo sentía que no debían suceder con una persona de tanta trayectoria. Ojo, no estoy hablando de que se haya zarpado, sino de cosas que pasaban sobre el escenario y no correspondía", dijo.

"Hemos tenido nuestras diferencias, me he quedado en el escenario esperando a que venga y nada... Me tuve que poner firme porque estaba perjudicando a mi trabajo. Le pedí que hiciera bien su parte", cerró Jazmín remarcando que Gianola necesita que "lo ubiquen en la palmera".