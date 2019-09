Jazmín, la beba que protagoniza Pequeña Victoria: sus padres tienen 20 años y debutó en la TV con una semana

Uno de los éxitos televisivos de este año es Pequeña Victoria, tira de Telefe que lleva el nombre de una beba que llegó con una semana de vida a los estudios para convertirse en un personaje central de la historia. En Confrontados presentaron a Jazmín, el verdadero nombre de la beba y entrevistaron a Florencia Iacson, su mamá, una joven de 20 años.

“Mi prima trabaja de extra y me contó que estaban buscando a una chica embarazada que tuviera familia en abril de este año. Yo estaba embarazada, así que mandé los datos y me pidieron que cuando nazca Jazmín les mande las fotos. Cuando nació lo hice, la beba tenía dos días y quedó para la novela. Fue muy rápido todo. Yo estaba aún un poco dolorida por los puntos, estaba nerviosa y la nena era muy chiquitita. Fuimos con Jazmín y con su papá, el ambiente era totalmente sano y me explicaron cómo se iba a trabajar”, relató Florencia, que estudia psicopedagogía y está en pareja con Leandro, el papá de la beba.

También Florencia contó que los actores pegaron muy buena onda con la beba. ¿Un detalle? Jazmín es junto a otros cinco bebés, incluido un varón, quienes interpretan a la beba de la ficción, para poder afrontar las arduas horas de grabación, pero solo ella es la “imagen oficial” de la ficción.