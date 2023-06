La jaula de la moda fulminó el look "full color" de Karina Mazzocco: "Por ahí está por hacer algo con Topa"

Karina Mazzocco busca deslumbrar cada día en A la tarde luciendo modelos exclusivos que también desfila con total desparpajo en Instagram, pero esta vez cayó en las garras de Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola, que criticaron fuerte su look “total color”.

“Hablando de asumir riesgos, hay una muejr que va por todo. Ella con los peinados, con el maquillaje… Ella está enamorada de su guardarropa. No duerme, vive haciendo un reel tras otro. Y esta vez, fue con el full color”, dijo Medina Flores en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine).

“Para mí que esto lo hace a conciencia para atrapar al público”, agregó el conductor. “Ella puede siempre, porque la plantada que tiene hace que nada la detenga. Pero yo siento que es un despejador parado y que Celina Balcarce le agrega y le agrega”.

MEDINA FLORES Y CAPRAROLA FULMINARON EL LOOK “TOTAL COLOR” DE KARINA MAZZOCCO

Presto a calificar el trabajo de la diseñadora, Mariano Caprarola afirmó que “el resultado al aire es este” mientras sostenía el “1” en su mano. “¿Qué pasa atrás que murmuran? ¡Respeten que pongo un 1. No me hagan quilombo, que no tengo un 0, sino pongo un 0”, sentenció.

“Karina es una mujer talentosa y bella, pero estoy seguro de que la estilista la odia”, declaro Fabián Paz, también implacable. Al aro se lo combinó con una musculosa, que a su vez tiene un sombre, que a su vez tiene brillo. Más cosas no le podía haber puesto”, dijo Paz, y brindó un “3”.

Verónica de la Canal fue un poco más contemplativa, que le dio un emoji de corazoncito, Medina Flores retomó su crítica y fue más que contundente: "Por ahí está por hacer algo con Topa", advirtió.