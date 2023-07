La Jaula de la Moda: Coti Romero lució un look Barbie y contó qué odia de los hombres

A su salida de Gran Hermano 2022, Coti Romero se convirtió en una figura muy solicitada en los medios tanto en su rol de modelo como también de panelista picante, y en una combinación de ambos volvió a La jaula de la moda.

En el ciclo que transmite Ciudad Magazine de lunes a viernes a las 19, Coti se apareció con un “look Barbie” full rosado, en plena promoción del film de Margot Robbie, pero además se animó a contestar Las 5 preguntas de la moda que le hizo Horacio Cabak.

En este sentido Coti reveló que la prenda que más usa es “el corset más descubierto que tiene” y mucha transparencia. “Cuando salgo a bailar se me ve, sutilmente, la tanga”, dijo entre risas, especificó que lo mejor es “todo de red”.

Más sobre este tema Coti Romero opinó de la nominación a Gran Hermano en los Martín Fierro y se despachó con un reclamo "Con la ayuda de Dios todo es posible": el crudo relato de la mamá de Coti Romero sobre la situación que vive su hija

COTI ROMERO DESCRIBIÓ SU “HOMBRE IDEAL” EN LA JAULA DE LA MODA

A la hora de revelar qué estilo de hombre le gusta, Coti refirió que prefiere aquellos que “se ocupan”. “Me parece que a nadie le gusta alguien descuidado, pero no los que son metrosexuales. Pero sí que sean atentos y prolijos”, especificó.

Tras elogiar el look de Julieta por sobre el de Daniela (“es más auténtico”), Coti definió como “la peor vestida” a Cata. Y luego expresó su disgusto por los pantalones apretados en los hombres. “Siento que en cualquier momento explota todo, y no me gusta cómo queda”, explicó.

Además, Coti explicó que tiene un “cajoncito” con una colección de corsets que armó para profundizar en su estilo, y que le gustan los hombres morochos y muy altos. “Los enanos me la bajan”, bromeó ante el gesto de sorpresa de los conductores. “Antes me gustaban los enanos”, quiso enmendarla la ex Gran Hermano.