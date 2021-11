Jairo habló a corazón abierto de la muerte de su esposa: "Estaba enferma hacía diez años"

A días de haber sufrido un ACV, Jairo recordó a su querida esposa, Teresa Sainz de Los Terreros, y habló a corazón abierto sobre cómo fueron sus últimos días antes de su muerte.

"Ella estaba enferma hacía diez años con patologías tremendas, una más tremenda que la otra. Y aguantaba, soportaba y salía adelante. Era muy fuerte mental y psicológicamente. La animaba, yo creo, el amor que tenía hacia los hijos. Tenía una personalidad muy fuerte", expresó el cantante en una charla con Viviana con vos.

En la misma línea, recordó el momento de su fallecimiento.

"Cuando se murió estábamos los dos solos. Había un enfermero. Yo vi que no despertaba y empezaban a bajar los números. El enfermero dijo: ‘Ya está’. Yo dije: ‘¿Cómo que ya está?’. Te revelás con eso, no querés entender eso. No se despertó más", sumó.

Acto seguido, reveló de dónde saca las fuerzas para continuar tras el fallecimiento de su compañera de vida.

"Fundamentalmente, de su fortaleza en los años que le tocaron vivir tan desastrosos. Creo que eso anima a cualquiera. Porque si ella fue capaz de soportar todo eso, ¿cómo no voy a poder soportar yo algo así?", expresó.

Y se despidió describiendo con inmenso cariño la personalidad de Teresa.

"Tenía una personalidad muy fuerte que invadía toda la casa. Era un cascabel, se la escuchaba de todos lados", cerró, muy amoroso.