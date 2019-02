La interna de la familia Icardi está que arde, con Mauro Icardi (25) e Ivana Icardi (23) enfrentados en las redes sociales, y con Wanda Nara (32) en el medio de la polémica. Sin embargo, el conflicto al interior del clan rosarino va más allá del delantero del Inter de Milán y la ex Gran Hermano 2016, y fue Ivana la que expuso la grieta en Twitter.

Así fue que el viernes descartó que ella pretenda dinero de parte de su hermano mayor y desmintió versiones sobre Analía Rivero, la mamá de ella y Mauro: “Otra cosita que quiero aclarar. Nadie está esperando nada de nadie. Mi mamá está casada, no separada como dijeron y tiene dos hermosos hijos mellizos. ¡Trabajó toda su vida! Limpió casas, le limpiaba el culo a ancianos y desde el 2006 trabaja en una lavandería de un hotel”.

De ahí en más, apuntó contra Juan Carlos, su propio papá y el del futbolista: “De mí digan lo que quieran, pero de una persona que no puede contar su verdad, NO. Y si mi viejo y su mujer no están de acuerdo con mis ataques de sinceridad es porque viven en una casa a nombre de Wanda Nara. Y obvio que no vas a morder la mano de la que te presta una casa. Y si Wanda se las prestó fue porque antes de que yo entrara a Gran Hermano ella misma me dijo ‘¿Querés que todos vean que tu papá vive al lado de la villa vendiendo tortas fritas?’. Y le dije que sí, que es lo que hay”.

En cuanto a su propia actitud de frontalidad extrema, Ivana afirmó: "Ustedes se creen que es un caprichito de hermanita quilombera y celosa, o que quiere plata. Pero a ver quién aguanta tanta manipulación. Y todos se callan porque parece que hoy en día es más fácil ser un falso por si ‘el otro’ se enoja. Pero esta es la realidad. Triste pero cierta”.

Entonces, el sábado Nora Colosimo saludó a Juan Carlos Icardi a través de Twitter, luego de que Wanda publicara una foto de él junto a Mauro en Italia: “¡Bienvenido consuegro! Mañana voy, Juan (si te preparás uno de tus manjares para el almuerzo de domingo)”. Ante ese tweet, Ivana Icardi fustigó: “¡Claro! Todo para que vean que invitaron a mi viejo. Muy natural todo. Esta vieja sí que la hizo bien, la tratan peor que a un trapo de piso pero como la mantienen, donde haya que ir a meter los hocicos ella está”. Y tras su furioso ataque a la mamá de Wanda Nara, Ivana concluyó lapidaria con su padre y su hermano: “Mi papá ya se vendió. No hay nada que hacer”.

