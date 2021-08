Isabel Macedo le habría sido infiel a Facundo Arana cuando estaban en pareja: "Ella se iba al departamento del vecino"

En medio de todas las noticias sobre el mundo del espectáculo que dieron a conocer en Intrusos, la bomba que lanzó Evelyn Von Brocke se llevó la atención de todo el panel tras asegurar que Isabel Macedo le habría sido infiel a Facundo Arana cuando estaban en pareja.

Así lo dio a conocer la propia periodista al aire cuando pasaron una foto de la actriz de pequeña con el fin de adivinar de quién se trataba: “Voy a ayudar contando algo que los va a despistar. Cuando se separó de un famoso decían que él le había sido infiel, pero se sabe entre pasillos que la infiel había sido ella”, lanzó, enigmática

“En su edificio se iba al departamento de otro. Cuando él no estaba aprovechaba para irse a escondidas a lo del vecino”, agregó develando la identidad de la protagonista de esta historia. Y continuó: “Lo tuve a Facundo llorando en ese momento porque lo acusaban a él, pero la infiel fue ella”.

"Lo tuve a Facundo Arana llorando en ese momento porque lo acusaban de infiel él, pero la infiel fue Isabel Macedo". G-plus

“Lo dije en su momento y no me lo desmintió nadie hace muchos años. Él estaba muy dolorido. Él me lo confirmó en su momento”, cerró Evelyn asombrando a todos sus compañeros con esta bomba.