Isabel Macedo habló tras los cuestionamientos al peso de su beba: "Es una gorda divina"

En una nota con Telenoche habló Isabel Macedo sobre la polémica que se generó por unas fotos que compartió de su hija Julia desde la playa en su Instagram. Los cuestionamientos por el peso de la beba se dispararon y sacaron el lado más lamentable de las redes al opinar sobre una nena de 7 meses.

La actriz, acompañada junto a su marido Juan Manuel Urtubey, reflexionó sobre lo sucedido. “Contestar mal genera más bronca y más odio, algo de lo que ya tenemos y conocemos bastante”, aseveró, desde un móvil con el noticiero histórico de eltrece.

“Si bien tengo un pensamiento formado sobre la gente que opina de esa manera y siente la libertad de poder decirlo, pero también elijo transformarlo”, aseveró, para hablar sobre la salud de su hija y la violencia que existe en las redes sociales.

EL DESCARGO DE ISABEL MACEDO TRAS LA POLÉMICA POR EL PESO DE SU HIJA

“Eso es porque sabemos que nuestra hija está súper cuidada, es un bebé que tiene 7 meses y come apenas unas cosas. No es que puede comer de todo. Es una gorda divina, no es que le estamos haciendo un daño ni nada a propósito o adrede”, señaló Isabel, quien también es mamá de Isabelita (4).

“Fue raro, pero habla de cómo estamos todos. Hay tantas chicas y adolescentes en la pre-adolescencia sufriendo tanto por temas de alimentación y siento que la gente tiene que ser más cuidadosa”, analizó.

“Elijo ser una persona responsable y elijo responder con amor y no con rabia y con enojo que, obviamente, la puedo tener. No es que no me salga. Si quisiera me saldría decir cosas horribles, pero no quiero. Quiero creer en que se puede vivir en un mundo mejor”, concluyó.