Un pedido incómodo de Graciela Alfano a Albert Baró, el actor español de Argentina, tierra de amor y venganza, dio paso a un inesperado cruce entre la nueva panelista de LAM con Karina Iavícoli.

Luego de que Graciela le dijera a Albert que en nuestro país se estila cerrar un móvil dándole un beso a la notera, Karina manifestó que ese pedido era innecesario. Lo que no imaginó Iavícoli era que recibiría un golpe de Alfano en el brazo.

"Fue un manotazo sin intención, ya que no hay razón para que yo le pegue a Karina. No sabía que tenía una mano tan fuerte", escribió Alfano. G-plus

"¿Perdón? Me acaba de pegar. Me hizo la gran Fernanda Iglesias", dijo la periodista, haciendo referencia a cuando Fernanda Iglesias golpeó a Andrea Taboada en el aire de Nosotros a la mañana. Luego, agregó: "Me duele el brazo del golpe que me dio en la nota de Baró. Disculpame, te lo tengo que decir. Me dolió. Me pegaste fuerte, te lo tengo que decir porque no tengo por qué aguantármelo porque me molestó". El resultado de su descargo fue un tibio "disculpame" de Alfano.

Más sobre este tema ¡Tremendo! Karina Iavícoli le paró el carro a Graciela Alfano al aire: "Me pegaste muy fuerte en el brazo, no me lo hagas nunca más"

Luego del reprobable accionar, Graciela recurrió a Twitter para lanzar un irónico mensaje, asociado al golpe que le dio a su compañera en plena nota. "Fue un manotazo sin intención, ya que no hay razón para que yo le pegue a Karina. No sabía que tenía una mano tan fuerte", escribió la exvedette, sin hacer un sincero mea culpa de lo ocurrido con Iavícoli.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​​