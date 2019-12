La íntima confesión de Luciana Salazar sobre la posibilidad de volver a ser madre: "Tengo 15 óvulos y 4 embriones congelados"

A menos de 15 días de que Matilda cumpla dos añitos, Luciana Salazar dio detalles de cuál fue el procedimiento que eligió luego de decidir tener a su beba a través del vientre subrogado.

"Yo congelé óvulos. Tuve la suerte de que salieron bastantes. Fueron 34, de los cuales quedaron 30 sanos. De esos, dejé 15 congelados y los otros para fecundar. También tengo 4 embriones más congelados", comenzó diciendo la modelo en Pampita Online, donde está como conductora en reemplazo de Pampita.

Allí, en medio del debate instalado sobre si el embrión es vida o no, Luciana compartió su punto de vista: "Uno no puede congelar a una persona y a un embrión, sí. Desde ese punto, para mí ya te dice mucho. Yo, Luciana Salazar, la verdad no creo que un embrión sea una persona sino que es un proyecto".

Por otro lado, Salazar se refirió a los papeles en los que tuvo que dejar su consentimiento: "Yo firmé que, en caso de que me muera, algo que por suerte se puede cambiar en el transcurso del tiempo. En ese momento, cuando firmé, dije que ‘si yo me muero, quiero que mis óvulos se mueran’. Después volví a ir y lo quise cambiar porque tal vez me gustaría donarlos".

"Igual, pienso que le estoy dejando una vida en responsabilidad de una familia que no conozco y te empieza a agarrar miedos de cómo van a cuidar a ese hijo que es tuyo. En el caso de los embriones, no quiero que se eliminen. Por lo menos, para mí, es más importante un embrión que un óvulo", continuó.

Y cerró: "Siempre les digo a mis amigos que, el día de mañana, quieren tener un hijo en vez de buscar una donante tienen a una amiga acá. Se los ofrecí a mis amigos, incluso a Marcelo Polino. No sólo le ofrecí mis óvulos a él, sino que a mis amigos. Tengo muchos amigos que son gay y tienen el deseo de ser papá. Mismo si el día de mañana lo llegan a necesitar mis hermanas o alguien de mi familia, los pueden usar".