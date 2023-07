Internaron de urgencia a Bruna, la beba de Tamara Bella: "El papá no se hace cargo de nada"

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que Bruna, la beba de Tamara Bella, tuvo que ser internada de urgencia. Acto seguido, la modelo charló con el comunicador y expresó su inmensa preocupación por la salud de su pequeña.

"Estoy con la nena internada desde el domingo a la noche, empezó a levantar fiebre y la trajimos al sanatorio porque siempre piden que la lleves a donde nació por la historia clínica, le hicieron los estudios y la dejaron internada", expresó Tami, muy triste.

"Es un montón de plata la que tengo que pagar en este momento porque la internación particular es muy cara y el papá no se está haciendo cargo de absolutamente nada, estuve todo el embarazo sola y sigo sola, estoy aturdida". G-plus

Acto seguido, contó que el padre de su hija no ejerce su rol como debería y que desde su embarazo está completamente sola. "Es un montón de plata la que tengo que pagar en este momento porque la internación particular es muy cara y el papá no se está haciendo cargo de absolutamente nada, estuve todo el embarazo sola y sigo sola, estoy aturdida", admitió, muy preocupada. ¡Mucha fuerza!

TAMARA BELLA FUE MAMÁ DE BRUNA Y CONTÓ EL PROBLEMA DE SALUD QUE TUVO

Tamara, quien denunció a su expareja y padre de su hija, vivió un desagradable momento unos momentos después del nacimiento.

“Pero tengo que contarles también que estoy muy angustiada porque Bruna está en terapia y necesito de todo su amor y oraciones para que salga adelante. Se ahogó y no podía respirar. Gracias a Dios estaba mi mamá conmigo y se dio cuenta enseguida”, escribió, sensibilizada.

“¡Aquí en el Sanatorio Otamendi activaron un código y llegaron todos! Enfermeros, doctores hasta supervisores. Gracias por hacerme sentir tan segura y acompañada. Bruna es una guerrera por naturaleza y es por eso que va a salir adelante. Gracias a todos por su apoyo”, concluyó.