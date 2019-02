La agenda de Flor Vigna tiene pocos espacios libres. Sin embargo, la actriz se hizo un lugar para visitar Cortá por Lozano para hablar del suceso teatral que está viviendo en Una semana nada más, comedia en la que comparte escenario con Nico Vázquez y Benjamín Rojas.

"Cuando comemos, bajo las botellas al piso. Necesito esa conexión visual. Yo se las paso, no me importa que me pidan la gaseosa 80 veces". G-plus

Frontal y con simpleza, Flor se entregó a la charla con Vero Lozano y, tras contar que nunca hizo terapia, reveló un insólito toc. El cual expuso con amor y humor su novio, Nicolás Occhiato, en u video: "Esto no me lo pudo explicar y me vuelve loco: estamos comiendo y ella baja las bebidas al piso, las saca de la mesa. Por ahí vos te estás clavando una hamburguesa y de repente no podés tragar, buscás la botella de agua y ella la tiene apoyada al lado de ella, en el piso".

Lejos de ocultarlo, Vigna se hizo cargo y explicó el motivo de su recurrente accionar: "Esto en un restaurante no lo hago. Pero lo que me pasa es que, si estamos comiendo en una mesa chiquitita y no te puedo ver del todo, la bajo (a la botella). Lo hago inconscientemente, porque a él le molesta. Siempre lo hago, en las comidas con amigos también, porque no me permite verlos. Yo necesito esa conexión visual. Yo se las paso, no me importa que me pidan la gaseosa 80 veces", dijo Flor. Y acotó con simpatía: "Esto es un motivo casi de separación".